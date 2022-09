Szegedi Fecsó és menyasszonya, Bea kapcsolata nem indult zökkenőmentesen: botrányos szakítás után történt meg az eljegyzésük. Úgy tűnik azonban, hogy azóta már kiegyensúlyozott a kapcsolatuk, ráadásul újabb szintet léptek, ugyanis első közös gyereküket várják. Boldogságukról Instagram-oldalukon tudatták követőiket.

"Szeretnénk veletek megosztani egy örömhírt, amit 8 hónapja próbálunk titkoban tartani: hamarosan eggyel többen leszünk. Jön a mi kis csodánk, akit már nagyon várunk. Írtam is egy dalt az érzéseimről, ami a szerelmemről, a kisfiamról,és a születendő babánkról szól. A klipben a piciről is látni ultrahangképeket, valamint a Gender Partinkról is, melyben az is kiderül, hogy kislányunk vagy kisfiunk születik. Köszönöm mindenkinek aki segített,hogy elkészüljön. Pont olyan lett, mint amit megálmodtam" - írta Bea. Kiderült, hogy a pár gyermeke kisfiú lesz.