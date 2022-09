A nyár egyik legörömtelibb hírének számított a bulvármédiában Jennifer Lopez és Ben Affleck menyegzője, amin számtalan híresség mellett az amerikai filmproducer, Kevin Smith is részt vett. A producer a napokban a The View című műsorban adott interjút, és természetesen a nagy eseményről is szót ejtett, többek között Affleck fogadalmáról.

"Ő az egyik kedvenc íróm az egész bolygón. Mindketten maguknak írták a fogadalmukat, de ő írt egy nagy beszédet, amit felolvasott az esküvőn. Lélegzetelállító volt és hosszú. Ben saját maga legnagyobb rajongója, írt egy körülbelül 12 oldalas beszédet. És mivel én vagyok a második legnagyobb rajongója, azt mondtam: beszélj tovább, beszélt tovább!" - osztotta meg a nagyközönséggel Smith.