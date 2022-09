Varga Viktor "sámánfészkében" fogadta a Mokka riporterét, akinek érkezésekor az énekes még ágyban volt, de nem csak ő, hanem a párja, Lili is.

Az énekes elmesélte, hogy vásárolt egy kis házat, amit édesapjával és a barátaival elkezdtek felújítani, de a munkálatok félbeszakadtak, ezért kénytelen volt egy jurtába költözni, amit a háza közelében húzott fel. Bár a kényszer szülte a megoldást, Viktor nem bánja a nomád életmódot:

"Csak egy pillanatig tartott kénytelenségnek, mert azonnal ez az organikus forma magával ragadott, és innentől kezdve nincs is kedvem ilyen sarkos házban lakni, meg látni ezeket a sarkokat, meg éleket" - mondta el a riporternek.

Fűtése nincs, sámánruhatára van, de a tisztálkodást a Dunában oldja meg, annak ellenére, hogy édesapja kialakított a kis házban neki egy vizesblokkot, így a mosakodás, fürdés most már melegvízzel történhetne, de Viktor mégis inkább a folyót választja:

"Azóta is minden nap a Dunát használom fürdésre, minden nap, télen is és nyáron is. Ez egy kötelező program, hogy edzem a lelkemet" - mesélte el, hozzátéve, hogy főzni is szokott:

"Vettem indukciós főzőlapot is, és ez annyira csodálatos, mert 1 perc alatt felforr a víz, és ezt nem is tudtam, hogy ennyire gyorsan lehet."