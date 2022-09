Aggodalomra persze semmi ok: a tervezett családi program is megvalósult mindenki nagy elégedettségére. A közösen töltött napon átsétáltunk Tomajról Badacsonyba, felmentünk a Kisfaludy-házhoz, ami azért nem volt elképesztő élmény, de ha nem akarsz vagy tudsz nagyot túrázni, akár elég is lehet. Amúgy jó lehetne ez (is), ha nem dzsiptaxik szállítanák a turistákat (helyesebben: turistatömegeket) és nem lenne rettenetes zsúfoltság mindenütt. Azon pedig külön meglepődtem, hogy az emberek többsége mennyire nem bírja a gyaloglást, már egy ilyen rövid, kis szintemelkedéses terepen sem. Találkoztunk tüdejüket majd kiköpő huszonévesekkel, lihegő középkorúakkal és többektől végighallgattuk, hogy na, ide felmászni, az nem semmi, innen tovább pedig eszünkbe se jusson, mert az több órát vesz igénybe. (Persze, dehogyis.)

Mindenesetre, ahol lehetett, gyönyörködtünk a tájban, visszafelé pedig az egyik ismert pincészet borait kóstoltuk meg, amelynek teraszáról is szuper kilátás nyílik a Balatonra.

Vitathatatlan: szeptemberben Badacsony inkább már a borozásról szól, mint a strandolásról, ami teljesen rendben is van. Ha azonban már ott vagy, a legjobban teszed, ha kirándulsz is egyet, mi végül sajnáltuk, hogy erre nem volt több napunk, de majd októberben vagy jövőre.

Az útvonalat szállásunktól, Badacsonytomajról kezdtük, az Országos Kéktúra itteni szakaszának egy részét néztük ki magunknak. Mivel nem volt sok időnk, tényleg csak egy egészen rövid, körülbelül 15 kilométeres kört tettünk, sok minden kimaradt, de úgy tervezzük, visszatérünk.

Badacsonytomajt elhagyva az első állomásunk az úgynevezett Kőkapu volt. Hogy mit is látunk, azt információs tábla jelzi, és az út is szuperül ki van építve a kőfolyás mellett, szóval, ha nem akarsz, nem kell a mozgó-guruló köveken mászkálnod. Mivel mi ezt imádjuk, nem hagytuk ki.

Sokan persze - ahogy mi is - letérnek a kijelölt ösvényről, ezt bizonyítják az út mellett épített (és nagyon sok túraútvonalon látható) kőtornyocskák. Azt, hogy felmássz a köveken, tábla ugyan nem tiltja, de ha nem érzed biztonságosnak, inkább maradj az úton.

A kisebb-nagyobb köveken tehát egészen magasra fel lehet mászni, a tetején csodás kőképződményeket és kilátópontot is találsz, amelynek a másik oldalát a kijelölt útvonaról is meg lehet közelíteni.

A Badacsony platójának fakorláttal védett pereméről pazar kilátás nyílik a Tapolcai-medence tanúhegyekkel határolt vidékére. Ez a kilátópont tulajdonképpen egy bazaltbánya széle,

jobbról a Tóti-hegyet látod, majd a Gulácsot, de látható a közelben lévő Csobánc, északra pedig a Somló. Persze ha nem tudod, mely hegyeket látod, az se baj, jó ezen a ponton elüldögélni, a táj klassz és a kilátóhoz igyekvő többség általában ezt ki is hagyja, úgyhogy jó eséllyel itt csak egy-két emberrel találkozol.

A peremről láttuk, hogy a bányát alulról is meg lehet közelíteni, úgyhogy már itt tervbe vettük, hogy visszafelé arra jövünk majd.

A túraszakasz egyik mérföldköve a Kisfaludy-kilátó, amely a Badacsony 437 méter magas csúcsán áll. Ha ezt tűzöd ki célul, megnyugodhatsz, a szintemelkedés, ahogy a szám is mutatja, kicsi, egy-két tövidebb kaptató és már fent is vagy. Az 2011-ben épült, 18 méter magas kilátótorony tetején már nem kell találgatni, mit látunk, fotókkal illusztrált táblák (mint a kilátók többségén) mutatják, merre, melyik hegy található, innen rálátni szinte az egész Balatonra, Tihanytól egészen a Keszthelyi-öbölig. A kilátó tetején meg lehet tervezni, hova menjen az ember legközelebb, a lehetőségek tárháza végtelen, egy egész nyár se lenne elég, hogy mindenhova eljuss.

A Kisfaludy-kilátót elhagyva több nevezetességet és kilátópontot is érintve a Bujdosók lépcsője felé vettük az irányt, amin azonban már idő hiányában nem mentünk le teljesen. Az 1936-ban épített 464 lépcsőfok lefelé és felfelé is elég térdgyilkos és tüdővel sem árt birni, de megéri, és amúgy is bárhol meg lehet pihenni közben. A lépcsősor mentén hatalmas bazalttornyok, törmeléklejtők láthatók, legközelebb biztosan innen kezdjük a túrát, hogy eleget időzhessünk itt is.

A lépcsők alján az egykori Rodostó turistaház áll, a tetején pedig a Czinka Panna-pihenő és egy esőház várja a kirándulókat. Erre majdnem szükség is lett, mert szinte végig benne volt a pakliban, hogy elázunk, de végül csodával határos módon megúsztuk.

A Bujdosók lépcsőjének a tetejéről a korábbi állomások kihagyásával, a piros körtúra jelzésen, a bánya felé vettük az irányt, ahol több helyen is be lehet menni az egykori bányaudvarokba, ahol a bányafalak lenyűgöző méreteikkel magasodnak fölénk.Tömeggel itt sem kell számolni, zavartalanul lehet gyönyörködni a hatalmas sziklafalban.

Itt még egy ideig nézelődtünk és a túránkat a Kőkapu érintésével Badacsonytomajon fejeztük be, ahol már csak annyi időnk maradt, hogy a szállásunkon felkapjuk a csomagunkat és a vasútállomás felé vegyük az irányt, hogy visszatérjünk Budapestre.

Röpke balatoni hétvégénk után elhatároztuk, hogy legközelebb több időre foglalunk szállást - ami sajnos nem olcsó mulatság, utószezonban is 8-15 ezer körül van egy éjszaka/fő -, és egy nagyobb területet járunk majd be, mint most. Tehát, ha neked sem a strandolás a kedvenc nyári programod, de a Balatont mégis szereted, érdemes (jó)néhány napot eltölteni a környékén. Reménykedjünk abban, hogy az esős szeptembert egy szebb október követ, ami még mindig ideális lehet a kirándulásokhoz. Ekkor azonban már érdemes belekalkulálni, hogy gyorsan sötétedik, és a nyári túrákhoz képest egy fokkal jobban megtervezni az útvonalat és felmérni a szükséges időt, hogy még világosban lakott területen legyünk. Érdemes beszerezni egy kicsire összehajtható esőkabátot, az sem árt, ha vízhatlan bakancsban indulsz el, és minden eshetőségre felkészülve a fejlámpa is jó szolgálatot tehet.

Ha azonban Budapesten vagy a környékén élsz, és nem utaznál messzire, ősszel is szuper kikapcsolódást nyújthat a Rám-szakadék, a Vadálló kövek vagy a Spartacus-ösvény túra. Bár mi ezeket már nyáron végigjártuk, októberben-novemberben is felkeressük majd, amikor már sárgulnak a levelek és a lombok sem takarják a kilátást. Jó választás lehet a vonattal 20 percre lévő Biatorbágy közelében fekvő Madárszirt és Nyakas kő is, ha pedig csak egy fél napod van kimozdulni, a budaörsi kopárokat vagy a Csillebércről jól megközelíthető Sorrento sziklákat is választhatod. A Vas megyeieknek a Kőszegi hegység és az Írottkő lehet jó célpont, ott is kisebb-nagyobb útvonalak közül lehet válogatni. Ha jól bírod a hosszú gyaloglást, a Velem-Szent Vid-Írottkő-Kőszeg útvonal a te pályád: ha csak egy kis friss levegőre vágysz, akkor elég, ha Szent Vid kápolnáig mész és onnan vissza Velembe.