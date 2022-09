Kedvező nap lesz a hétfő, sok csillagjegy életében pozitív fordulat köszönt be. Rád hogyan hatnak a bolygók? Napi horoszkóp következik.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)Ha szingli vagy, ma még álmaid szerelme nem fog meglátogatni, de azért történhet valami aprócska öröm, ami megbizsergeti a szívedet. Ez talán csak egy flört, talán több is annál, ezért, ha magányos vagy, semmiképp ne hagyd ki. Csak ne is értékeld túl.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Üzleti dolgok intézésére remek alkalmat szolgáltat ez a nap. Akár pénzügyi természetű dolgokkal kapcsolatban is sikerrel járhatsz: ma érdemes tárgyalni, megbeszélni, intézni. A nehézségeid megoldódnak, ha teszel is érte.

Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)

Hiába próbálsz ma megmaradni a Mérlegek szokásos mérlegelő, kiegyensúlyozásra törekvő szerepében. A mai napon állásfoglalásra kényszerülhetsz a munkahelyeden. Végül te is jobban fogsz járni, ha végre kiállsz a saját véleményed mellett.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)Váratlan meglepetésben lehet ma részed a munkahelyeden. Akár ajándék, akár találkozás formájában kapod a sorstól, megszépül tőle a napod. A jó hangulat aztán az otthonodba is elkísér. Ma mindenkinek sikerül mosolyt csalni az arcára.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Egy kisebb viszály alakulhat ki közted és valamelyik kollégád között. Ne akarj mindjárt a legvégső eszközökhöz folyamodni, de jó, ha már előre tisztázod magad a főnököd előtt, nehogy a pletykáknak higgy, és úgy hozz döntéseket.

Halak horoszkóp (02.19-03.20.)Ellentétes érzések uralják a szívedet: valamit szeretnél jóvátenni, ugyanakkor a világért sem ismernéd be, hogy hibáztál. Ha mások előtt nem is kell ezt megtenned, magadban azért helyrerakhatod a dolgokat. Akkor azt is meglátod, hogy másban viszont mennyire ügyesen és jól csináltad.

