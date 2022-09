Idén igazán sokféle kabáttípusból választhatunk, így azok is megtalálhatják a nekik tetszőt, akik a sportosabb fazonokat kedvelik, azok is, akik a retrót és azok is, akik inkább az elegánsabb vonal hívei. De lássuk is, melyek a 2022-es év legtrendibb kabátjai.

Ballon

A ballonkabát soha nem megy ki a divatból, így nem meglepő, hogy 2022-ben is nagy kedvence lesz az őszi szezonnak. Persze újdonság azért idén is akad, például a színek tekintetében, hiszen a klasszikus fekete és tejeskávé mellett ebben nagyon divatos lesz a zöld és a rózsaszín verzió is.

Pufi

A pufidzseki szintén reneszánszát éli, hiszen 2022 őszén nagyon trendi nem csupán kabátként, de egészen rövid mellényként is. A kabátoknál maradva idén hódit az alig derekat takaró fazon mellett a bokát verdeső is, úgyhogy a fázósak és a kevésbé fázósak is bátran választhatják ezt az típust.

Szövet

A szövetkabátok tárháza szintén kimeríthetetlen 2022-ben (is). Divatosak a rövidek, a középhosszúak és a hosszúak; az elegáns, karcsúsított fazonúak széles övvel és a onesize típusúak; a visszafogott árnyalatúak és a vadabb színűek – egyszóval jöhet minden!

Szőrös-bőrös

Az ősz eleji bőrkabátok téliesített változata, a bélelt, szőrrel kombinált típus is nagyon trendi most, így azoknak sem kell elbúcsúzniuk a bőrtől, akik a hidegebb hónapokban inkább a melegebb kabátokat preferálják. Ez egy igazán vagány viselet, ami sokat dobhat a szettünk összhatásán is.