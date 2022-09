Az ősz egyik legpraktikusabb ruhadarabja a mellény – ezt bátran állíthatjuk, még akkor is, ha sokaknak a nagypapa és a nagymama kötött otthonkája ugrik be elsőre, ha azt hallja, mellény. Valljuk be, az idősebb generáció valóban él-hal ezért a hátat jól melegítő, de a karokat szabadon hagyó ruhadarabért, de azért a mellény sokkal több, mint avítt, molyrágta, ócska holmi. Mutatjuk is, hogyan viseld divatosan.

Sportosan

Egy jó, steppelt „pufimellény" senki ruhatárából nem hiányozhat, hiszen ez a típus rengeteg módon hordható és nagyon jól kihasználható darab. Lehet egészen rövid, éppen csak a derekat takaró, csípőig érő vagy akár térdet verdeső: mindenképpen imádni fogjuk. Hordhatjuk farmerral, egybehuhával, vagy szoknyával, hétköznap vagy kiránduláshoz; ebben biztosan nem fogunk ősszel fázni.

Elegánsan

A mellény azonban nem csak kiránduláskor jöhet jól, ha nem akarunk az erdő mélyén dideregni, hanem akár az irodában is. Igen, az office look nagyon jól feldobható egy szép, elegáns mellénnyel, amely igazán különlegesé varázsolhatja a néha szürke munkahelyi öltözékünket.

Csajosan

Manapság rengeteg fazonú és típusú mellény kapható a boltokban, így, ha a csajos stílus áll hozzánk a legközelebb, akkor is megtalálhatjuk a nekünk való mellényt. Válasszunk például egy falatnyi topot vagy egy bodyt és kapjunk fel fölé egy hosszított vászonmellényt. Ez most igazán trendi!

Szexin

Ki hinné, hogy a mellény lehet kifejezetten szexi viselet is? Pedig így van, főleg, ha egy testhez simuló, rövid fazont választunk, amely kihangsúlyozza a dekoltázsunkat és a derekunkat. Viselhetjük nadrággal vagy szoknyával, a hatás biztosan nem marad el.

Lazán

A mellény sokszínűségét mutatja, hogy éppen úgy lehet elegáns, szexi, mint ahogyan laza is, és éppen úgy felvehetjük egy randira, mint mondjuk akkor, ha csak leugrunk a sarki kisboltba vagy a gyerekkel a játszótérre. Utóbbihoz nagyon praktikus lehet egy kissé bélelt, kényelmes darab.

Vagányan

Végül, de nem utolsósorban pedig nem mehetünk el szó nélkül a '80-as évek alapdarabja, a farmermellény mellett sem, amely manapság ismét a reneszánszát éli. Ez is lehet rövid, hosszú, a test vonalát követő, vagy laza – mindenképpen trendinek számít.