III. Károly trónra lépésével fia, Vilmos lett Wales hercege. A Cornwall Hercegség legfrissebb éves pénzügyi beszámolója szerint ugyanakkor büszke tulajdonosa lett egy kicsit több mint 1 milliárd font, azaz kb. 440 milliárd forint értékű ingatlanbirodalomnak is.

A Cornwalli Hercegség tavaly 23 millió font, azaz több mint 10 milliárs forint nyereséget termelt. A fejedelemség vagyona több mint 600 lakóépületet tartalmaz 52.000 négyzetméteren. Ha. Az épületeket 3000-en bérlik.

A Cornwalli Hercegség egy sajátos entitás – azért jött létre, hogy az uralkodó legidősebb fiának jövedelmet biztosítson, és a mai napig a Lancaster Hercegség mellett a király magántulajdona, ennek köszönhetően a királyi család egyéb erőforrásaitól elkülönítve kezelik. A hercegséget irányító trónörökös azonban nem adhatja el az ingatlant, csak a hasznából származó éves bevételt kapja meg.

Az új király 190 alkalmazottjának és főnökük, Alastair Martin erőfeszítéseinek is köszönhetően a hercegségnek egyre nagyobb nyeresége.

Alastair Martin 2013 óta a Cornwall Hercegség hivatalvezetője, ez idő alatt a hercegség nettó eszközértéke 44%-kal nőtt, az új ingatlanok építése és a lakások értékének általános növekedése miatt az Egyesült Királyságban.

Martin, egykori földmérő és a Carter Jonas ingatlan-tanácsadó cég alkalmazottja kezdettől fogva tudta, hogy a fejedelemség egy kereskedelmi vállalkozás.

„A profit számomra nem illetlenség , ezért létezünk" – mondta Martin 2021-ben a Királyi Mezőgazdasági Egyetemnek adott interjúban.

A terjeszkedés mögött új ingatlanvásárlások és eddigi hosszú távú befektetések álltak. Tavaly a hercegség közel 42 millió font, azaz 18 milliárd forint értékű ingatlant szerzett, köztük több lakóparkot is.

A növekvő aktivitás azonban azt jelenti, hogy a működési költségek is megduplázódtak, és a fejedelemség most több mint 6 millió fontot, vagyis 2,6 milliárd forintot költ bérekre. Szóba került a nulla nettó kibocsátás elérésére irányuló törekvése is.

Martin szerint Károly "nagyon gyakorlatias" volt abban, hogy a fejedelemség hogyan fektesse be pénzeszközeit: "Találkozott az összes főbérlőnkkel. Rendszeres eligazításokat tartottunk" – emlékezett vissza Martin egy ITV dokumentumfilmben, 2019-ben.

Vilmos várhatóan hasonló gyakorlati megközelítést fog alkalmazni, miután átvette hercegséggel együtt a felelősséget is Cornwallért. Még akkor is, amikor az ingatlanpiac felkészül a gazdasági visszaesésre, Cornwall továbbra is profitálhat a terjeszkedési hullámból - írja a Business Insider.