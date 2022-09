Palácsik Lilla második kisfia könnyen született meg, erről még korábban a boldog apuka, Visváder Tamás beszélt. "A doktor úrnak be sem kellett avatkoznia, leült a kis székére, és figyelte a dolgokat. Lilla kemény csaj nagyon. Amit ő elhatároz, az úgy is van" - mondta Tamás. A büszke anyuka most egy fotót is megosztott Ábelről.