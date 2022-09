Az énekes számos futballcsapatnál edzősködött már, egyszer egy igazi nagy csapathoz is felkérték, nem más, mint Berki Krisztián. Jó barátságban voltak, de a megkeresése abszolút szakmai volt.

"Krisztián éles szemű vezető volt, és bízott a szakmai munkámban, több edzésemet is végigkísérte korábban. Egyfajta tűzoltómunka várt volna rám, de nem azért utasítottam el a felkérést, mert megijedtem volna a gondoktól. Már korábban megfogadtam, hogy két posztot nem vállalok el soha életemben, bármilyen nagy megtiszteltetés is: az egyik a szövetségi kapitányi szék, a másik a szeretett klubom vezetőedzői posztja. Egyfelől a nagy elődök feltétlen tisztelete miatt, másfelől azért, mert óriási a nyomás, az elvárás, és a nagyok között is voltak, akiknek nem jött minden össze, és méltatlanul búcsúztak edzőként. Krisztián megértette a döntésemet, nem haragudott meg rám miatta" - mondta a Hot! Magazinnak Hevesi Tamás. Végül mégis csatlakozott a klubhoz, ő alapította meg ugyanis a Fradi női szakosztályát.