A Nyilas figyelmét most családi ügyek kötik le, a Halaknak meg kell tanulni nemet mondani. Napi horoszkóp következik csütörtökre.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Több eredményt érhetnél el a mai napon, ha csak egyetlen dologra koncentrálnál. A feladatok, amiket kitűzöl magad elé, külön-külön még csak megoldhatók, ám egyszerre biztosan nem boldogulsz mindennel. Kezdd a legfontosabbal!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Híres vagy a béketűrésedről, de ami sok, az sok. A mai napon sok panasz kijöhet belőled, akár régi dolgok miatt is. Legyél azért konstruktív, hallgasd meg a másik védekezését, érveit is. Akkor a kapcsolat megmenthető.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Amit ma elhatározol, azt nagy eséllyel meg is tudod valósítani! A mai nap kedvező fényszögei azt jelzik, hogy különösen a hosszú távú terveket illetően lehet szerencséd. Gondolkozz távlatokban, ne akadj el a részletekben!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Akármilyen problémád is van, ma az égiek kegyéből megoldást találhatsz rá. A munkahelyeden és a családodban is számíthatnak rád. Úgy érzed, hogy ma mindenre futja az energiáidból, és ez így is van. Használd ki a mai napot!

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Most kifejezetten elszánt vagy és határozott. Hiába indul nehezen a napod, semmi és senki nem tud eltántorítani a célodtól. Ezért meg is lesz a jutalmad: a nap végére úgy érezheted, elindultál a kibontakozás útján. Sohase add fel!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Érdemes lehet ma megfogadni egy idősebb, tapasztaltabb ember tanácsát, különösen, ha pénzügyeidet illetően akarsz dönteni. Ami egyszerűnek és kézenfekvőnek tűnhet a számodra, az talán nem sejtett buktatókat rejt magában.



