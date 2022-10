Szilágyi Liliána múlt télen beszélt először arról, hogy az apja testileg és lelkileg is rendszeresen bántalmazta , most pedig újabb súlyos történetet osztott meg.

Az Európa-bajnoki ezüstérmes úszó elmondta, egy korábbi barátnője annyit bántotta, hogy pánikbeteg lett. Továbbá arról is beszélt, hogy milyen karakter volt az iskolában.

"Több karakter is voltam, az elején nekem volt egy elég érdekes barátnőm, aki engem nagyon sokat bántott. El is kellett mennem a suliból. Egy elég beteg lány volt egyébként, meglepő módon olyan dolgokat csinált, amit még felnőttől sem nagyon hallottam, és pánikbeteg lettem" - mesélte el a Sunday Brunch című műsorban.

Arról is beszélt, hogy naplót ír testvérének, Szilágyi Gerdának, és hogy eszébe szokott jutni, amikor kiposztol valamit a közösségi oldalára, hogy Gerda vajon olvassa-e:

"Minden nap, igen! Meg én nagyon kiskoromtól kezdve vezetek naplót, és amióta eljöttem, a naplóimat igazából neki dedikálom. Ha egyszer úgy alakul, hogy újra találkozunk, és leülünk, akkor meg fogja kapni, hogy "Tessék, ez történt velem", hátha tud neki segíteni" - mondta.

Az úszó az elmúlt években saját elmondása szerint nem igazán engedte meg magának, hogy boldog legyen. Ezért is maradt benne az úszásban, bár már rég tudta, hogy nincs ott helye.

"Nem tett boldoggá sosem. Plusz ez az egész helyzet, hogy eljöttem apámtól és a húgom ott maradt, nekem ez egy nagy fájdalompont. Hogy ameddig Gerda ott van, mennyire engedhetem meg magamnak... Ez is egy folyamat volt, hogy eljutottam odáig, hogy azzal tudok a legnagyobb példa lenni nemcsak a húgomnak, nemcsak önmagamnak, hanem mindenkinek, ha tudok egy rossz helyzetből kijönni és boldog lenni. Nemcsak megjátszani a boldogságot, mert azt is próbáltam, az eléggé látszódott szerintem" – mesélte, majd arról is szót ejtett, hogy korábban apakomplexusa volt.

"Én nagyon sokáig úgy kerestem a férfiakat, hogy azt a karaktert. Volt egy kis apakomplexusom is, az is lefolyt már. Nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy akkor férfi egy férfi, ha odacsap az asztalra és rendbe tesz engem, és néha akár elcsattan egy-két pofon is. Mert egy nőt igenis lehet verni" - mondta, de szerencsére ez a gondolkodása már a múlté.