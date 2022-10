Népharag zúdult az X-Faktorra, miután nyilvánosságra hoztak egy plakátot azokról a versenyzőkről, akiknek semmi esélyük sem volt bejutni az élő show-ba. A képnek címet is adtak a a szerkesztők: "Az estélytelenek". A Redditen is elképesztő felháborodást váltott ki a dolog, többen szervezkedni kezdtek, el akarták távolítani a megalázó fotót a közösségi médiából. A poszt alatt megszólalt az X-Faktor egykori versenyzője is, aki egy korábbi szériában, 17 évesen próbált szerencsét és eljutott a mentoros selejtezőig.



"Az első kör az volt, hogy be kellett menni egy kis öltözőbe, ahol ismeretlen emberek előtt kellett énekelni a kamerába. Ekőre felhivtak, hogy készüljek kb. 6 számmal, ami a repertoárom és vigyek zenei alapot hozzá. Amikor bementem a terembe, ők valasztották ki a listárol, hogy mit énekeljek (egy akkoriban nagyon népszerű előadó legnépszerűbb dalát). Itt rögtön megmondták, hogy továbbjutottam a következő fordulóba és hogy majd keresnek a részletekkel kapcsolatban. A következő fordulón vették fel a székhaz előtti tömeget, minden mondva van, hogy mit csinálj, többször felveszik ugyanazokat a dolgokat. Itt már megvan, hogy kik fognak bejutni az elő adasba, hiszen itt veszik fel azokat is, amikor a tömegben "random" meginterjuvolnak embereket, akik utána az élőben lesznek. Ezen a fordulon egyébkent egy ismeretlen RTL-es dolgozo előtt kellett énekelni acapella egy picike kis öltöző helyisegben. Ezutan 1-2 hónappal volt a mentoros fordulo. Felhivtak engem, hogy ugyanabban a ruhában menjek, mint az előző forgatason voltam és konkrétan megmondták, hogy milyen dalt fognak tőlem kérni. Amikor megérkeztem és mondtam a nevemet, a fickó, aki üdvözölte és továbbirányította a versenyzőket nem találta a nevemet a nagy listan, ezert megkérdezte, mit fogok énekelni. Mikor elmondtam, vágott egy "jaaa oké" fejet és előhúzott egy masik listát, amin az én nevem szerepelt pár másikéval együtt" - írta hosszú posztjában a versenyző, akit ezután félrevezettek egy külön öltözőbe, nem oda, ahova a versenyzőket szokták. Kísérő nem mehetett vele, és elvezették a telefonját is, mondván, tilos bármilyen felvételt készíteni.

"Azt mondták, hogy nem énekelhetek be, mert a folyosón forgatas zajlik. Amikor behoztak egy másik srácot az öltözőbe hozzám és kiderült, hogy tőle is ugyanattol az előadótól kértek dalt, kezdtem kapizsgálni, mi történik, es sajnos be is igazolódott. Összegyűjtötték azokat az embereket, akik egy bizonyos előadótol készültek, hogy eljátszhassák, hogy sorra jön és mindenki ugyanazt énekli, és mindenki szar nyilvan (mivel nem engedtek kinket beénekelni és nyomást gyakoroltak ránk), hogy aztán hirtelen majd megjelenjen a fasza gyerek, aki végre fantasztikusan énekli az ezredjére hallott dalt (Takacs Nikolasz és Halleluja szindroma, ha emlékeztek...) Megalázo volt az egész, de ők úgy tettek, mintha semmi sem törtent volna. Amikor bejelentettem, mit fogok énekelni, már akkor fujjoltak torkuk szakadtábol (a színpad mellett állnak munkasok, akik mindig mutatják és mondják a közönségnek, hogy éppen mit kell csinalniuk). Mivel 17 évesen meg csak jogilag korlátozottan voltam cselekvőképes, long story short nem volt érvényes az általam aláírt szerződes, így jogi úton elértük, hogy ne kerüljek bele az adásba, és ne alázzon meg az RTL Klub az egész orszag előtt. Mondanom sem kell, hogy utána évekig nem volt túl sok kedvem énekelni a megaláztatás utan. Nem volt soha rossz hangom és most sincsen, tapasztalt színpadi fellépő voltam már akkor is, de az ilyesfajta mentális nyomás szerintem szinte bárkit kihozna a normális ritmusábol. Szóval sok helyzetben ne higgyétek azt, főleg hasonló "jaj, már ezredjére ugyanaz a dal" szitukban, hogy feltétlenül szar hangja van az illetőnek, persze simán az is benne lehet, de valószínűleg szimplán csak mesteri nyomást gyakoroltak ra hasonló módon előtte, hogy véletlenül se sikerüljön jól" - számolt be a megpróbáltatásokról a versenyző.