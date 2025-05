Megírattuk a 2025-ös történelemérettségit az AI-jal – Az eredmény meglepőbb, mint gondolnád!

Május elején nemcsak a végzős diákok izzadtak a padban a történelemérettségin – hanem a mesterséges intelligencia is. Legalábbis képletesen. Kíváncsiak voltunk, mire menne egy AI, ha történelemből kellene érettségiznie: átcsusszanna egy hármast érő teljesítménnyel? Netán kitűnő lenne? Vagy simán megbukna, mint egy fáradt, péntek délutáni biosztémazárót író kilencedikes?

Az AI megoldotta a történelemérettségit. Szerinted hogy sikerült neki?

Forrás: Shutterstock

Az érettségi, ahol ha nem tanultál, annyi

A 2025-ös történelemérettségi középszinten idén is hozta a megszokott formát: a rövid, konkrét válaszokat igénylő feladatok után jöttek a hosszabb, elemző esszék. Már a matekkal megpróbáltuk, de most a törtit is megcsináltattuk a mesterséges intelligenciával. A megoldásokat nem nézhette meg előtte – és kifejezetten kértük, hogy ne puskázzon. Aztán, amikor már megírtattuk az egész dolgozatot, jött a feketeleves: az összehasonlítás a hivatalos megoldókulccsal.

Így teljesített az AI a rövid válaszoknál – Stabil alapok, de néha mellényúlás

A rövidebb kérdésekre adott válaszai egész jól sikerültek. Az antik építészet, a középkori társadalom és az iszlám vallás alapjai például nem okoztak gondot. A magyar történelem legfőbb évszámai szintén rendben voltak – köszönhetően annak, hogy ezek olyan adatok, amelyek nagy biztonsággal visszakereshetők és megtanulhatók.

Ahol viszont már kevésbé egyértelmű volt a válasz: pl. amikor egy forrás értelmezéséhez kellett logikus következtetést levonni, ott becsúsztak pontatlanságok. Például egy grafikont ugyan le tudott írni, de a hozzá kapcsolódó történelmi kontextusban nem mindig találta el a vizsgáztató által elvárt irányt.

Az esszék – És ahol elszabadult a történelem

Na, itt jöttek a problémák. Az esszék ugyanis nemcsak ismeretet kérnek, hanem érvelést, rendszerezést, súlyozást. A hidegháborúról például hosszan tud beszélni, de ha az esszékérdés konkrétan a Truman-doktrína hatásait kérdezi, akkor bizony előfordul, hogy inkább mesél arról, hogyan érezte magát Európa a vasfüggöny két oldalán – ahelyett, hogy a konkrét pontokra válaszolna.

A magyar rendszerváltásról írt szövege korrekt volt, de túlságosan általános. Ilyenkor derül ki, mennyire emberi dolog is a „vizsgadrukk”: az ember ösztönösen igyekszik belőni, mit akar hallani a javító tanár. Egy AI viszont – ha nem tanították neki kifejezetten – nem érzékeli a finom hangsúlyokat. És ez bizony pontvesztést jelent.

A végeredmény: 60/100 – Se nem dicsőség, se nem bukás

A megoldókulccsal való összevetés után 60 pontot sikerült begyűjtenie a 100-ból. Ez egy stabil közepes. Ez persze azt is jelenti, hogy a mesterséges intelligencia jelenlegi tudásszintje bőven elég arra, hogy átlépjen a történelemérettségi minimumán, de arra még nem, hogy kitűnő dolgozatot írjon. Ahol tényleges történelmi gondolkodásra, forrásértelmezésre és elemzésre volt szükség – ott még döcögött a dolog.