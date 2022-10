Szerencsésnek vallja magát Krága René, aki az X-Faktor idei szériájában Herceg Erika csapatát erősíti. Hogy az élő adásokig eljut-e, az majd a Mentorházban döl el, de ő bizakodó. Most arról beszélt, hogy rossz anyagi körülmények között nőtt fel, és mi mindent tettek azért, hogy jobbra forduljon a sorsuk.

René tizenöt éves volt, amikor a szülei Bécsben vállaltak munkát, őt pedig a nagymamájára hagyták.

"Mamáméknál még nehezebb volt, mint előtte. Alig kerestek valamennyit, nagyon nehéz időszak volt. Anya és apa nyelvtudás nélkül költöztek Bécsbe, de tudtam már akkor is, hogy mindezt a családunk érdekében tették. Pár évvel később tudtam őket követni, emlékszem, mennyire boldog voltam, hogy végre velük lehetek. Ausztriában ráadásul elvégeztem a zeneakadémiát, ahol később munkát is kaptam" - nyilatkozta a Blikknek. Hozzátette, gyerekkorában tanulta meg, hogy soha nem szabad feladni és most azt reméli, tehetségét kamatoztatni tudja.