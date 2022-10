Pénteken többen is döntési helyzetbe kerülhetnek, és az a kérdés, hogy tudatossággal viszonyulnak-e a helyzethez.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Vigyázz, mert a bolygók jelzése szerint most többet vállalsz, mint amennyit elbírsz. Valamin változtatnod kell. Ha nem jelzed a környezetednek, hogy másképp kellene beosztani a feladatokat, akkor aligha remélhetsz változást.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ha elégedetlen vagy a párkapcsolatoddal, akkor most már odáig jutottál, hogy mindenféle terveket szövögetsz a jövőre nézve. Azonban csak annak van valóságalapja, amit a társaddal is megbeszélsz. Őszintén, mindent kimondva!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Nehéz most türelmesen végiggondolni bármit is, pedig ma találkozhatsz egy problémával, amihez higgadtság kell. Lépj egyet hátra, kell a perspektíva ahhoz, hogy minden részletet átláthass!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A változások hoznak új színt az életedbe, ezért nem kell tartani a mástól. Ami most ijesztőnek mutatkozik az idegensége folytán, az idővel baráttá válhat, és te otthonos leszel benne. Csak a rákok szeretnek visszafelé mozdulni.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Egye inkább túlteng benned a szabadságvágy, miközben egyre inkább leterheled magad. Ez a kettősség lassan béklyóként ül a szívedre, lelkedre. Nem kellene olyan szigorúnak lenned magadhoz! Legyél kicsit lusta, nemtörődöm!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A környezeted megszokta már, hogy te mindig is nagyon határozott voltál, és ezt most is elvárnák tőled. Pedig ezúttal bizonytalannak mutatkozol. Ne aggódj, lehet, hogy ma valóban másnak kell meghoznia a döntést. Várj kicsit - írja az Astronet.

Az összes jegy napi horoszkópjáért kattints ide.