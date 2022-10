Második gyermekét várja Dudás Miki és Szigligeti Ivett. A büszke apuka is ott lesz a szülésnél, de azért a kismama édesanyja is kilövésre készen várja majd, ha le kell váltania vejét.

Új otthont talált magának Dudás Miki és Szigligeti Ivett, melyben egy hétvége alatt sikerült is beköltözniük. Közben kislányuk, Nara épp most szokik be az óvodába, így változásból nincs hiány a család életében.

A szülés október 20-ára van kiírva, ezért a közeliidőpont miatt izgult is az anyuka, hogy ne épp beszélgetés közben induljon be a szülés:

"Kicsit izgulva jöttem be hozzátok, de bíztam benne, hogy valakinek lesz jogsija és kocsija, hogy ha indulni kell" - mondta nevetve a Reggeli műsorvezetőinek Ivett.

A kérdésre, hogyan tervezik a szülést, világbajnok kajakozónk párja elmondta, hogy apás szülést terveznek, tehát Dudás Miki is bent lesz vele a szülőszobában. Ivett első szülésénél az édesanyja volt vele, ám ezúttal a folyosón fog várakozni, ha le kellene váltania Mikit.

"Anya volt bent Naránál, amikor született, és mondta, hogy imádta, egy örök élmény volt, de lehet, hogy legközelebb inkább Miki menjen be, mert anai szemmel nehéz, mert tudja, hogy mi élek át, mert ő is átment rajta, tudja, hogy milyen érzés" - mesélte a gyönyörű kismama.

A korábban a Nyerő párosban szerepelt Dudás Mikinek és párjának a kislánya mellé ezúttal egy kisfiú érkezik majd, akinek a nevét kislányéval közösen találta ki a pár, ám azt csak a baba születése után fogják elárulni.