Dudás Miklós és Szigligeti Ivett begyűjtötték a gratulációkat, miután jegygyűrűs kezeikről posztoltak, de mostanra kiderült, hogy nem is házasodtak össze.

Sorra gratulált mindenki Dudás Miklósnak és Szigligeti Ivettnek, ugyanis jegygyűrűs kezüket posztolták ki az Instagramra azzal a szöveggel, hogy "Amikor Te és Én, Mi leszünk". Kiderült azonban, hogy a pár a jelek ellenére nem házasodott össze.

"Nem volt még meg az esküvőnk és nincs is meg a pontos dátum. Most készült el a gyűrűnk és nem bírtuk ki, felvettük, de azóta is hordjuk mindketten. Októberben érkezik a kisfiunk, majd csak utána kelünk egybe, de hogy mikor, azt még nem tudjuk. Egyszer már ugyan kitűztünk dátumot, de az akkor meghiúsult, mert külföldre kellett utaznom" - mondta Miki a Blikknek.