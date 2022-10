Megyeri Csillára és párjára Törőcsik Daniéknak adták a fekete borítékot, hogy hátráltassák őket a játékban. Bea ezen nagyon megsértődött.



Csilla megpróbálta oldani a feszültséget, megkérte Beát, hogy süsse be a haját. A modell erre határozottan nemet mondott, majd így nyilatkozott Csilláékról:

"Az a baj, hogy fogalmuk sincs, igazából mi milyen erősek vagyunk. Nem ránk kellett volna tenni, mert ezzel velünk nem csesznek ki. Legalább végre izgalmas lesz a mai verseny, mert már kezdtem hozzászokni, hogy mindenben mi vagyunk a legjobbak. (...) Azt mondja Csilla, hogy süssem be a haját. A játékban is minket akarnak utánozni, hogy ők legyenek a legerősebb pár, a haját is olyannak akarja, mint az enyém, még mennyire akar ránk hasonlítani? Csak az a baj, hogy nem tud. Süssem be a haját! Besüthetem, de így se, úgyse lesz olyan szép mint én, akármennyire besütöm a haját!"