Egyrészről varázslatos fényszög ragyogja be a hetet, és segít a jegyeknek. Másrészről viszont durva ellentétek lehetőségét is jelzi a heti horoszkóp. Óvatosnak, megfontoltnak kell lenni ahhoz, hogy elkerülhessétek a nagyobb konfliktusokat, veszekedéseket.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Valaki olyasmit mondhat neked a hét során, ami kiveri nálad a biztosítékot. Egy szerdai Merkúr-Jupiter szembenállás sajnos az egész hetedre rányomja a bélyegét, vagyis több konfliktussal is számolnod kell. Ez az egész ugyanakkor arról szól, hogy végre meg tudd oldani a nézeteltéréseket anélkül, hogy bárkit megsértenél és/vagy sérüljön az illető. A hétvégéhez közeledve erre egyre jobb esélyed lesz egy mesteri bolygóháromszögnek köszönhetően.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Sajnos munkahelyi szóváltásba keveredhetsz ezen a héten. Olyan bolygószembenállás lesz az égen, amely szerint itt az ideje, hogy felszínre kerüljenek az ellentétes nézőpontok. Az is látszik, hogy neked ebben most nem jut aktív szerep. A legfontosabb, hogy megőrizd a türelmedet! Hidd el, hamar elcsendesednek az indulatok hullámai. A hét második felében jó híreket kapsz a pénzeddel kapcsolatosan. Ez garantáltan feldobja a hangulatodat.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Három napon keresztül számodra szuper bolygóháromszög áll össze az égen: Ikrekben járó Hold, a Mérlegben tartózkodó Nap, Merkúr, Vénusz és a Vízöntő Szaturnusz. Ez a bolygókapcsolódás egészen biztosan megszépíti az egész hetet! Valósággal szárnyalni fogsz. Olyannyira, hogy még a szombati munkanap sem keserít el. Most mindent sokkal optimistábban látsz, ilyen lelkiállapotban érdemes célokat kitűzni, terveket készíteni, kommunikálni. Semmit se halogass! Ez a te heted lesz.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Saját érdekedben maradj ki minden vitából ezen a héten. Olyan erős bolygószembenállás lesz az égen, amivel szembe menni egyszerűen ostobaság lenne. Vagyis a legjobb, ha semleges álláspontot képviselsz. Ha nem megy, akkor próbáld húzni az időt! Minél később nyilvánítasz véleményt, annál kedvezőbb helyzetben teheted meg. A szombati munkanap arra is jó, hogy utolérd magad a munkában. Ezután viszont a vasárnap a pihenésről, a lustálkodásról szóljon!

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Ez a hét számodra az információk fontosságáról szól. Most tényleg nyisd ki a szemedet és a füledet is! Jó lenne, ha nem maradnál le semmiről. Szerencsére van a közelben valaki, aki mindig képben van, kövesd a példáját! Mindezt egy hatalmas bolygóháromszög mutatja, amely támogat téged. Lesz egy másik konstelláció is az égen, amely ugyanakkor óvatosságra int a közlekedésben. Félni nem kell, elég, ha éber és tudatos vagy.

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Bolygód, a Merkúr kedden kilép a Szűzből. Innentől úgy érezheted, mintha ismét rendetlenség lenne körülötted. Aggódsz, mert már nem tartozik a fennhatóságod alá az, amit fontosnak tartasz. Rá kell jönnöd, hogy ez nem így van, szóval fölöslegesen ne pánikolj! Fontosabb, hogy átgondold, átszámold a pénzügyeket! Egy meglehetősen kedvezőtlen bolygószembenállás szerint hamar mínuszba kerülsz, ha nem fogod vissza a költekezést - írja az Astronet.

