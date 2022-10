Nicola Peltz kiteregette a szennyest. Elmesélte, hogy anyósa megígérte, tervez neki egy menyasszonyi ruhát, az ígéretét azonban nem tartotta be. Nicola ezért egy Versace ruhában mondta ki a boldogító igent. Victoria azonban nagyon berágott, és azóta haragot is tart fia feleségével, az esküvőn is fagyos volt emiatt a hangulat, levegőnek nézte a menyasszonyt.

Brooklyn kiállt felesége mellett, szembement az édesanyjával. Nem bírja elvilseni, ha felesége szomorú. Világossá tette, hogy számára Nicola az első, és mindig ki fog állni mellette.

David Beckham a menyasszonyi ruha ügyében nem foglalt állást, azt azonban világossá tette fiának, hogy a családjukban nem szokás kiteregetni a szennyest. A fiatalokon múlik, hogy mi lesz ezután, de ő befejezte a drámát - írja a Blikk a Daily Mail cikk alapján.