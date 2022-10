Berki Krisztián özvegyét rengetegen támadták amiatt, hogy úgy döntött, a médiaszemélyiség halála után is megtartja asszonynevét, holott sokak szerint fittyet sem hány a tisztességes gyászolásra.

Az internet népe most ismét beleállt Mazsiba, miután az influenszer legújabb esztétikai beavatkozásáról vallott Instagram-sztorijában.

Hónaljbotoxon jártam. Nagyon régóta gondolkodom már, hogy elmenjek-e erre a kezelésre és úgy éreztem, itt az ideje. Többek számára egy igencsak kínos téma lehet, számomra is az volt és nem szégyellek erről mesélni nektek. Közszereplőként fontosnak tartom, hogy ne mindig csak a kellemes, jó témákról beszéljünk nektek, hanem bizony olyan dolgokról is meséljünk, amik kellemetlenek lehetnek, de másokat is érinthetnek. Ilyen az izzadás" – kezdte Renáta, majd előrebocsátotta, hogy nem a kellemetlen szagok miatt folyamodott ehhez a megoldáshoz.

„Sokan azt gondolják, ez nem egészséges, de számomra ez egy olyan zavaró tényező volt, ami ellen szerettem volna tenni valamit. Nem, nem mondták rám, hogy büdi lennék, mivel mindig figyeltem a higiéniára" – idézte a celeb szavait az nlc.hu.