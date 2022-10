A NOX színpadi show-ja mindig hatalmas élmény a közönség számára, és nem is tervezik alább adni a november 27-i, Arénás koncerjükön sem.

A zenekar táncos-koreográfusa, NOX Tomi profi segítséget kért a felkészülésben, nem más, mint Rubint Réka személyében. Mivel az utóbbi időben egyáltalán nem táncolt vagy sportolt, úgy döntött, itt az idő változtatni ezen, és már augusztus eleje óta alakreform edzésre jár.

"Nála erősebb asszonyt, a szó jó értelmében, nem ismerek. Ha látja rajtam, hogy már nehezen bírom, akkor is azt mondja, csináljak még ötöt, még tízet. Nincs kivételezés" – mesélte Tomi a Story magazinnak, és azt is hozzátette, hogy az első edzés után a lépcsőn sem tudott lemenni.

