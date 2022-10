Endrei Judittól többször halottuk már, hogy az egyetlen luxus, amire költ, az az utazás, mivel imád új embereket és új kultúrákat megismerni. Kalandjairól rengeteg jó élménnyel tért haza, ám legutóbb sajnos rossz tapasztalatot is gyűjtött. Kifosztották őt Barcelonában, azt a fényképezőgépet is ellopták tőle, amire nagyon sokáig gyűjtött.

"Annyira fáj és nagyon szomorú vagyok! Nem sokkal azután történt, hogy megérkeztünk. Egy helyi idegenvezető barátommal voltunk útban a repülőtérről a szállásra, amikor a bérelt autóval megálltunk egy gyönyörű parknál. Olyan jellegű helyet kell elképzelni, mint a Városliget: forgalmas járda, rengeteg kocsi. Eszünkbe sem jutott, hogy baj lehet" - mondta a Bliknek Endrei Judit, aki a papírjait és a pénzét magával vitte, de a bőröndjei az autóban maradtak.

"Természetesen nem elől, hanem hátul, a csomagtartóban volt minden. Bevallom őszintén, fel sem merült bennem, hogy baj lehet, mivel az eddigi számos utazásom során, bárhol is jártam, sosem fosztottak meg semmimtől, pedig nem voltam igazán óvatos. Utólag már beugrott, hogy az egyik közeli autó mellett állt néhány gyanús alak, de akkor valahogy nem gondoltam bele, hogy bármi rossz történhet" - mondta.

"Régóta vágytam már egy olyan fényképezőgépre, amit elloptak a csomagtartóból, jó ideje gyűjtöttem rá, aztán nemrég végre meg is vettem magamnak. Komolyan fájt, hogy ellopták. A hátizsákokat vitték el, az összes kárunk úgy négyszázezer forint körül van. Nagyon kedves volt a rendőrnő, aki felvette a vallomásunkat, de őszinte leszek, sok esélyt nem látok arra, hogy visszakapunk bármit is. Emellett még a biztosítóval is lesznek harcaink, mert bár az utolsó pillanatban kötöttem biztosítást, nehézkes folyamat a kártérítés. Itthonról nyugtattak minket a rokonok, barátok, hogy ezek csak tárgyak, így a lopás ellenére próbáltuk jól érezni magunkat" - árulta el.