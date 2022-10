KOS

Párkapcsolatban élő: A párod szeretné, ha meghallanád, amit mond. Tedd meg, hogy megállsz, és a szemébe nézel, amikor beszél hozzád! Persze bosszankodhatsz, hogy folyton akkor beszél, amikor te nem érsz rá. Ehelyett szólj neki, hogy várjon kicsit! Mindjárt leteszed a kezedből, vagy befejezed, és tudsz figyelni rá. Ezzel felesleges vitát előzhetsz meg.

Szingli: Neked fontos, hogy a másiknak kellemes legyen a hangja, és értelmes dolgokról beszéljen. Különösen a kezdeti stádiumban, amikor ismerkedtek. Ezen a héten lesz dolgod olyan emberekkel, akik szépen, választékosan beszélnek, és lesznek olyanok, akik cseppet sem. Utóbbiaktól ne várj változást! Inkább keresd az előbbiek társaságát!

BIKA

Párkapcsolatban élő: Féltékenység és/vagy irigység ütheti fel a fejét. Uralkodsz magadon, de belül frusztrál, hogy a kedvesed most jobb passzban van. Képes vagy vele örülni, és büszke vagy rá. De nem érted, hogy neked most miért nem sikerül semmi. Az égi folyamatok szerint nem kell már sokat várnod, és neked is beindulnak a dolgaid.

Szingli: Előfordulhat, hogy elmegy a kedved az ismerkedéstől. Elfáradtál? Nem érzel motivációt ahhoz, hogy mosolyogj, jó képet vágj idegen emberekhez, és udvariasan nevess a poénjaikon. Amennyiben így van, szüneteltesd a párkeresési projektet! A siker kulcsa te vagy, és az a kisugárzás, aminek azt kell üzennie, hogy kíváncsi vagyok rád...

IKREK

Párkapcsolatban élő: A bolygók szerint a szerelmed készül valamire. Nem biztos, hogy elárulja, hogy min akar változtatni. Te csak sejted, és ettől frusztrálttá válhatsz. Szeretnéd, ha beavatna a terveibe. Közben azt is tudod, hogy nem folyhatsz bele mindenbe. Bízz benne, és engedd, hogy ő hozza meg a döntést! Így lesz a siker teljesen az övé...

Szingli: Valaki vissza akar térni a múltadból. Lehet, hogy még gyűjti a bátorságot. Lehet, hogy nem volt szép a búcsú. Közben neked is egyre sűrűbben eszedbe jut az illető. Gondold meg, hogy felveszed-e vele a kapcsolatot! Nem kizárt, hogy van még dolgotok egymással. De semmiképp se szabad szemrehányással indítani. És folytatni se...

RÁK

Párkapcsolatban élő: Hétfőn, szerdán és csütörtökön olyan feszült fényszögek lesznek az égen, amelyek a vita veszélyét mutatják. Mindketten tele vagytok gondokkal. Ingerültek vagytok a pénz, a munka, a jövő bizonytalansága miatt. Ez erősítheti a kapcsolatotokat, vagy közétek állhat. Tudatosítsátok ezt, és egyértelműbb lesz, hogy mi a cél, mi az odavezető út!

Szingli: Annyi munkád lesz ezen a héten, hogy nem sok kapacitásod marad párkeresésre. Nem szabad túlterhelned magad. Nem baj, ha pár nap vagy 1 hét kimarad. Tudd, hogy nem maradhatsz le semmiről és senkiről! Aki a te embered, akit neked szán a sors, azzal garantáltan találkozni fogsz. Most, vagy kicsit később.

OROSZLÁN

Párkapcsolatban élő: A párod mostanában sokat nosztalgiázik. Engedd, hogy meséljen a múltjáról! Ezzel feldolgozhatja, és megértheti mindazt, amit eddig nem sikerült. A lehető legkevesebbet szólj bele a mondókájába! És ne analizáld őt! Nincs szüksége még egy okoskodó tanácsra. Bölcsebb, ha hallgatsz. Ez nem esik nehezedre, ha szereted.

Szingli: Nem csinálsz semmit rosszul, ha csupa régi ember tér vissza az életedbe. Van, aki csak álmodban, vagy a gondolataidban, vagy hallasz róla, vagy látod a közösségi oldalakon, vagy összefutsz vele váratlanul. Ez mind jel arra, hogy még valamit helyre kell tenned magadban. Vizsgáld meg, hogy van-e benned sértettség, szomorúság!

SZŰZ

Párkapcsolatban élő: Figyeld meg, hogy mennyit beszéltek másokról, és mennyit magatokról, kettőtökről! Szomorú statisztikai eredmény fog kijönni. Sokkal több szó esik arról, hogy a többiek mit csinálnak, mivel bosszantottak fel, mint arról, hogy mi van veletek. Persze meg kell osztani a benyomásokat, de fókuszáljatok jobban önmagatokra!

Szingli: Ezen a héten sok olyan hatás fog érni, amit valahogy fel kéne dolgozni. Időre van szükséged ahhoz, hogy véleményt alakíthass ki. Kérj időt, és ne engedd, hogy bárki sürgessen! Nem kell senkinek megfelelned. Közben sokat segítene, ha egy barátnak elmesélhetnéd, hogy mit tapasztaltál. Maga a mesélés is megvilágosító erejű lehet.



