Csobot Adél és Hegyes Berci a Dancing with the Stars második élő adásában is zseniálisan táncolt, szinte izzott körülöttük a levegő, a zsűritől azonban az elismerő szavak mellett kaptak kritikát is. Adél a Life.hu-nak mesélt arról, hogyan érezte magát tegnap este és mit szólt a ítészek véleményéhez.