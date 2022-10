Jámbor Vilmos, a windsori udvar egykori lovásza dolgozott Fülöp herceggel, II. Erzsébettel és Dianával is.

Az idén 50. születésnapját ünneplő Jámbor Vilmos édesapja a fogathajtás elkötelezett tisztelője volt, így idővel a fia is itt kötött ki, később pedig még a királyi családot is szolgálta. Fülöp herceggel és az uralkodóval is napi kapcsolatot ápolt.

"Igaz, csupán egy esztendeig szolgáltam az udvarban, a covidig minden évben visszajártam Windsorba, vagy a Royal Ascotra, de a karácsonyi partikra is rendszeresen kaptam meghívót a családommal együtt" – mesélte a férfi a Borsnak. Hozzátette, az együtt töltött idő során olyan közvetlen volt vele Fülöp, hogy nem rejthette volna véka alá örök playboyságát, miközben utálta a körülötte lévő felhajtást, bár káromkodni nagyon szeretett.

"A királynő ezzel szemben egy igazi hölgy volt: cseppet sem viselkedett felsőbbrendűként és sosem volt kimért, sőt még évek múltán is emlékezett egy-egy közös beszélgetésünkre, és mindig volt egy perce arra, hogy kézfogással köszöntsön" – emlékezett vissza a Harry és Vilmos herceg mellett annak idején még Diana hercegnőt is lovagoltató Jámbor Vilmos.