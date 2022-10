Herczeg Zoltán az RTL reggeli műsorában arról beszélt, hogy 20 éve még számos környezetszennyező tevékenységről nem hallottunk még, senki nem beszélt azokról a káros tevékenységekről, melyek a klímakatasztrófa felé sodorják a Földet.

Azóta azonban egyre többet olvasott a témában, rengeteg dokumentumfilmet megnézett, nyilatkozatokat olvasott el, és arra jutott, egyéni cselekvésre van szükség és nem arra, hogy majd valaki megoldja, a vezetés, a technológia...

"Ha a világ jelenlegi állapotát nézem, akkor úgy gondolom, hogy a divat nem tartozik a legfontosabb dolgok közé" - mondta el, miért gondolkodik azon, hogy felhagy a szakmájával.

„26 év alatt 40 000 ruhát terveztem, és így vagy úgy, de eljutottam Hollywoodig a divatommal. és én 26 évig, az elmúlt időszakban is úgy éreztem, hogy a divat az nagyon fontos, nagyon fontos, hogy hogyan nézünk ki, ahogy az első benyomás is. Most 50 évesen azonban már kevésbé érzem fontosnak, sokkal fontosabb, hogy mi van belül, mint hogy mi van kívül" - indokolta ezt Herczeg Zoltán a saját folyamatos változásával, ami úgy tűnik számára, hogy szimbiózisban van a természet változásával.

A divat, a kifutók világa már nem hozza lázba, de a növények, állatok világában bekövetkező változásokra viszont lelkesedéssel vagy szomorúsággal reagál.

A divattervező új, fenntartható közösségeket akar létrehozni, és ennek érdekében egy mozgalmat akar létrehozni, mely a fenntarthatóságra helyezi a fókuszt.