Moldova György halála után az özvegye, Palotás Katalin letiltotta az író utolsó könyvét . Most kiderült, miért tette ezt.

Senki sem tudta, hogy Moldova Györgynek van egy eltitkolt fia, aki 40 éves, és egy filmgyári kalandból született. Palotás Katalin, az író özvegye most a Blikknek beszélt a családi titokról.

"Muszáj beszélnem erről, muszáj kibeszélni magamból, Gyuri emléke miatt is. Néhány hónapja azt mondtam, nem jelenhet meg az utolsó, a legeslegutolsó Moldova-könyv. Nem akartam, hogy ország-világ rólunk, a mi kapcsolatunkról, a mi érzelmeinkről olvasson. Akkor kijelentettem, hogy ez a regény a fiókban marad az idők végezetéig. Ám meggyőztek, s egyre inkább úgy gondoltam, mégis meg kell jelennie ennek a műnek. Tartozom ennyivel Gyurinak, akit mindennél jobban szerettem és szeretek a mai napig. A halála után nem sokkal összepakoltam a cuccaimat, majd Szegedre költöztem. Megnyugtatok mindenkit, semmit sem örököltem Gyuri után, minden a két lányáé lesz. Nem vagyok jól sem fizikailag, sem mentálisan. Hiányzik Gyuri. Lehet, hogy furcsa, amit mondok, de amikor elkezdtem újra foglalkozni ezzel a könyvvel, olyan volt, mintha megint mellettem lenne, hiszen rólunk írt. Az utolsó Moldova György-regénynek az lesz a címe: Ha elhagysz, veled mehetek? Már megadtam minden engedélyt, egyeztettem Gyuri két lányával, és a... Szóval nem csak a két lánnyal kellett egyeztetnem a könyv jogai és majdani bevételei miatt, hanem Gyuri fiával is. Nem vállalta őt soha, de soha a nyilvánosság előtt. Nem tartották a kapcsolatot, és szerencsére az apjára egyébként nagyon is hasonlító fiú nem zaklatta, nem kereste. Egy kalandból született, az anyja a filmgyárban volt annak idején amolyan vetkőzőművész, és Gyuri elcsábította. Amikor később szembesítették vele, hogy nem kívánt gyermeke született, üvöltve mondta: kikérem magamnak! De korrekt ember révén fizette, amit kellett, amit illett. Sokszor én vittem a postára a csekket" - mondta a lapnak az özvegy, hozzátette, az utolsó regény bevétele négyfelé oszlik, őt és a három Moldova-gyereket illeti a pénz.

Moldova eltitkolt fia szeretett volna találkozni Katalinnal, de az özvegy azt mondta, maradjanak távol egymástól, az apja is így tartotta jónak.