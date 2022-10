Dér Csaba, a hírhedt gyilkos is szemet vetett a mezőlaki templomra, melyet eredeti állapotába akart visszaállítani a Csillagbörtönben raboskodó elítélt, ám Varnus Xavér gyorsabb volt.

A csantavéri mészáros ügyvédje, dr. Gulyás Krisztián szerint ügyfele mindig is vallásos volt, a fegyházban, ahol büntetését tölti, felvette a kapcsolatot a börtönlelkésszel is.

"Azért szerette volna megvenni a templomot, hogy valamelyest kompenzálja azokat a szörnyűségeket, amiket – ahogy fogalmazott – nem akart, de muszáj volt megtennie, és vezekeljen miattuk" - mondta el az ügyvéd. Ám ez a vágya nem teljesülhetett Dér Csabának, az ismert orgonaművész, Varnus Xavér ugyanis gyorsabban reagált, és már meg is vette a mezőlaki templomot.

A művész az RTL reggeli műsorában elmesélte, hogy látta meg a hirdetést és azt is, milyen jelek uatltak arra, hogy neki a mezőlaki templomot meg kell vennie. Xavér, akinek már Kanadában is van egy saját temploma, azóta Németországból már orgonát is vásárolt a templomhoz.

A 90 ezer forint/négyzetméter áron kínált templomot az orgonaművész a YouTube-videói után befolyt összegből vásárolta meg, mely pont elegendő volt az épület megvásárlására - írja a Blikk.