Ahogy arról mi is hírt adtunk, Nádai Anikó és Hajmásy Péter nemrégiben ünnepelték második évfordulójukat. A pár még 2020 októberében jött össze, idén év elején megtörtént az eljegyzés, majd bejelentették, hogy érkezik szerelmük gyümölcse, Alex.

Peti a Reggeliben beszélt arról, hogy úgy érzi, a legjobbkor vágtak bele a családalapításba, ugyanis Anikóval a mai napig fülig szerelmesek egymásba.

Nagyon jó érzésnek tartom, hogy nagyon tetszik az Ani, nagyon kívánom az Anit, nagyon szerelmes vagyok belé. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, mert mikor sokan azt hiszik, hogy 10-15 év múlva majd megmenti a kapcsolatukat egy gyerek... az nem biztos, így, hogy nem alszol, full ideg vagy

– magyarázta.

Hajmásy azt is bevallotta, hogy imádja az apaságot, de sokszor nehéz az élet egy kisbabával. Arról is beszélt, hogy igyekeznek kettesben is minél több időt együtt tölteni, másfél-kéthetente randizni járnak, kéthavonta egy-egy éjszakára pedig el is mennek otthonról.

Anikó és Péter az építkezésbe is belefogtak Szigetszentmiklóson, és bár egy pillanatig sem unatkoznak, és nagyon keveset alszanak, senkivel nem cserélnének.