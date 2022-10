Megszületett Szegedi Fecsó és menyasszonya, Bea első közös gyermeke. A szülés részleteiről korábban már beszámolt az anyuka, de most Fecsó is elárult egy-két dolgot.

Szegedi Fecsó és Bea első közös gyermeke Amerikában született meg, és természetesen nem ment minden a terv szerint. Bea kisfia is velük volt, ezért Fecsó nem tudott bent lenni a szülőszobában. "Egyedül kellett mennem szülni, egy vadidegen országban. Nagyon kemény volt" - mondta korábban az anyuka, de most az is kiderült, hogy otthon, a fájások beindulása után még rendbe kellett hoznia a lakást.

"Mondtam neki, hogy gyorsan mosogasson el, majd beültünk a kocsiba, és mentünk a kórházba" - mondta az RTL Klubnak Fecsó.