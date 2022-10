Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)Az üzleti és szerelmi ügyekről jobb lenne, ha most egy árva szót sem szólnál. Ha ma este baráti társaságba mész, és esetleg fogyasztasz némi alkoholt, könnyen kikotyoghatsz titkokat, melyekről jobb lenne hallgatni. Inkább ne igyál, ha így hat rád az alkohol.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)Azt mondják, aki szerencsés a kártyán, az vesztes a szerelemben. Hát te most ugyancsak így érezheted magad. Ám ez talán azért is így van, mert az anyagiasság miatt elnyomod a saját érzéseidet. Ha ezen változtatsz, fordulhat a kocka.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)A mai napon csak azokat az embereket tudod elviselni magad mellett, akik hasonlóan gondolkoznak, mint te, akikkel igazán egy hullámhosszon vagytok. A párod az egyik, s a legközelebbi barátaid lehetnek még ilyenek. Nagy, bölcs beszélgetéseket kezdeményezhetsz velük.

Bak napi horoszkóp (12.22-01.20.)

Ha egy bizonyos ügy vagy ember iránt elkötelezettséget érzel, akkor itt az ideje, hogy ki is állj mellette. Mondd ki a gondolataidat, a véleményedet! A bátorságra ma ebben lesz szükséged.

Vízöntő napi horoszkóp (01.21-02.18.)

Végre megtalálhatod a lelki nyugalmat, és a lelkierőd, a belső egyensúlyod is helyreáll. Ez a harmónia pedig szinte azonnal meg is látszik rajtad. Van ugyan még mit tenned érte, talán nem is kevés. Kezdd egy nagy beszélgetéssel!

Halak horoszkóp (02.19-03.20.)

Ma hajlamos lehetsz arra, hogy két kézzel szórd a pénzt. Pedig talán spórolnod kellene. Hidd el, most amúgy sem az tesz boldoggá, amit megveszel. Nézz körbe, ami boldogságot okoz, az már a tiéd!

