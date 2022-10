Bár a néhai Diana hercegné fiatalabb fia embert próbáló életutat járt be, előkelő rokonai egyszer sem tanácsolták neki, hogy lelki-mentális gondjait szakemberrel vitassa meg.

Harry herceg a Masters of Scale nevű üzleti és pénzügyi podcast élő találkozóján beszélt arról, hogy mióta különvált a királyi családtól, elkezdett terápiára és coachingra járni, s a foglalkozások gyökeresen megváltoztatták az életét.