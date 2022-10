Zámbó Krisztián, azaz a Bokorember alig pár órán át lehetett csak dzsungellakó – a megérkezése után nem sokkal váratlanul összeesett, majd azonnal kórházba szállították. A megrázó eseményt követően elhatározta, hogy a biztonság kedvéért kiszáll a versenyből.

Bevittem a pizzát, nagy volt az öröm. Énekeltünk, jól éreztük magunkat, aztán egyszer csak rosszul lettem, összeestem. Ezekre a pillanatokra már nem emlékszem. Az ugrik már csak be, hogy ülök az ágyon. Arra emlékszem, hogy a stábtagok jöttek be és mentünk a kórházba – mesélte az adásban Krisztián, aki hozzátette, bár nem szokása semmit feladni, most meg kellett hoznia ezt a nehéz döntést.

Az énekes családja a televízióból értesült a történtekről. Nagybátyja, Zámbó Árpy a Blikknek elmondta: mindnyájan nagyon aggódnak Krisztiánért.