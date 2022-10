A Skorpió jegyében jár a Hold, ami érzékennyé tehet, de több kérdésben is megmutatja a helyes utat. Napi horoszkóp következik szerdára.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Végre visszatért az önbizalmad, hiszel a képességeidben. Ez persze rögtön meg is látszik rajtad, a viselkedéseden, a fellépéseden. Akik eddig észre sem vettek, most felfigyelhetnek rád. Használd ki a helyzeti előnyt, ami ebből adódik! Új barátságokat is köthetsz ma.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ha nehéz problémával szembesül egy szeretted, akkor is erőt kell adnod neki, nem együtt sajnálkozni vele. A biztatás, kiút felmutatása most sokkal helyénvalóbb lehet! Ehhez persze az kell, hogy saját magadat is pozitív irányba hangold...

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A karriered most nagyban múlhat a kapcsolataidon, legfőképp a barátaidon. Ha régóta hanyagoltad őket, akkor ez a legjobb időszak arra, hogy felújítsd velük a kapcsolatot. Még akkor is érdemes így tenned, ha esetleg haraggal váltatok el a múltban, mert most sikerül tisztázni a félreértéseket.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Most többen is legyeskednek körülötted. Ám vigyázz, korántsem biztos, hogy a legimponálóbb jelölt lenne a megfelelő! Adj esélyt annak is, aki elsőre nem kelti fel az érdeklődésedet, mert lehet, hogy kellemesen fogsz csalódni.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Egy fontos terveddel kapcsolatban jelentős előrelépést tehetsz, és a szívügyekben is kedvező fejleményeket hoz ez a nap. Ha van valaki, akit már régebben kiszemeltél magadnak, tedd meg a kezdő lépést. Bízhatsz a sikerben!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Türelmetlenebb leszel az átlagosnál, a kapkodás miatt pedig becsúszhat néhány hiba is. Hogy leplezd a bizonytalanságodat, kissé kötekedővé válsz, pedig ezzel csak azt éred el, hogy magadra haragítod a munkatársaidat... Az este már szerencsére kellemesebben alakul!

Az összes jegy napi horoszkópjáért kattints ide.