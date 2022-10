A pasiknak csak egy számít: hány éves a nő – vallja Kánya Kata, aki tudja miről beszél, hiszen évek óta vezeti párkereső irodáját. A Panna, csajok, satöbbi legutóbbi adásában is erről a témáról mondta el igen markáns véleményét.

A Panna, csajok, satöbbi műsorának vendégei Kánya Kata és Czutor Zoltán voltak. Arról beszélgettek Balázsy Pannával, hogy milyen nehézségei vannak ötven felett a párkeresésnek. Balázsy Panna felvetése szerint a férfiak sokkal könnyebben találnak párt.

„Ha mindegy, csak kettessel kezdődjön a személyi száma akkor talál 5 perc alatt. A férfiaknál egy van: fiatal legyen, pont. Ez a vágyuk" – kezdte Kánya Kata, akivel Czutor Zoltán nem értett egyet, annak ellenére, hogy felesége, Zsani 20 évvel fiatalabb nála.

„Soha az életemben nem buktam a fiatalabb csajokra, viszont amikor szerelmes lesz az ember, az felülír minden zsánert" – kezdte a zenész, aki azt állítja, hogy még most is vonzónak talál akár 50-60 éves nőket is.

„Zsani az egyetlen nő az életemben, aki ennyivel fiatalabb nálam. Az összes nő az életemben pár évvel fiatalabb, vagy egyidős volt velem, de Zsanival szerelmesek lettünk egymásba" – mondta.







Kánya Kata azonban kitartott álláspontja mellett. „A férfiaknak általában az számít, hogy minél fiatalabb legyen az a nő. Ha a nőt kérdezem, hogy kit keresünk, vesz egy nagy levegőt, és elkezdi sorolni a Háború és békét, olyan hosszú, hogy mi az elvárás, hogy milyen legyen az a férfi. Én óvatosan kérdezem, hogy hol van az a szegmens, ahol tudnál kompromisszumot kötni, hiszen mindezt te se tudod nyújtani a másiknak" – magyarázta Kata, aki szerint a párkeresésben a legfontosabb, hogy a felek a realitás talaján mozogjanak.