Molnár Nini és Gergő gazda az első pillanattól fogva szimpatizálnak egymással, és ahogy telnek a napok a Celeb vagyok, ments ki innen! dzsungelében, annál közelebb kerülnek egymáshoz.

"Nagyon jól elvagyunk itt bent Gergővel, nagyon sok mindent együtt csinálunk: aludtunk is együtt, ettünk is, mostunk is. Nem tagadom, és szerintem mindenki látja, hogy van köztünk valamilyen különleges kapocs Gergővel. Mindenkinek szüksége van ilyen férfias, belevaló emberre. Ő annyira egy tiszta lélek. Ez egy érdekes helyzet, mert nyilván van köztünk valami különleges, de szerintem semelyikünk nem gondolja azt, hogy működhetne" - árulta el kapcsolatukról Nini.

"Ninivel a viszonyunk nem változott, nagyon elvagyunk. Folyamatosan jókat szórakozunk, valahogy mindig megtaláljuk egymás társaságát" - mondta Gergő.