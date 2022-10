A manapság már Ye néven futó rapper ámokfutása a párizsi divathéten kezdődött, ahol Yeezy Season 9 nevű kollekcióját mutatta be. A bemutatott ruhák mindegyikének hátán"White Lives Matter", azaz a "fehér életek számítanak" felirat szerepelt. Ez a jelmondat volt a fehér felsőbbrendűséget hirdető és neonáci csoportok válasza a "Black Lives Matter" mozgalomra. Az eset miatt felszólaltak hírességek, a legnagyobb divatlapok szerkesztői és civilek is.

Azt gondolná az ember, hogy ennyi elég is volt a mentális problémákkal küzdő rappernek, de a történet nem állt meg a közfelháborodást kiváltó esetnél, Kanye az Instagramon és később pedig a Twitteren is antiszemita retorikát használt posztjaiban, majd interjúkban is tovább erősítette gyűlöletbeszédét.

A közvélemény reakciója gyors volt, több cég – köztük a The Gap, a Balenciaga – felmondta kapcsolatát és márkaszerződését a rapperrel. Az Adidas október 25-én bejelentette, hogy felmondja szerződését a rapperrel, mivel a márka nem tűri a gyűlöletbeszédet. Ezzel Ye nettó vagyona 400 millió dollárral csökkent, amivel egyúttal törölték is a Forbes milliárdos listájáról.

Kanye West még számos más veszteséget szenvedett el kijelentései miatt, úgy tűnik, a teljes csőddel is számolnia kell - írja a Billboard.