A Compact Disco Hősökkel közösen készült zenéjénél működött először közre a zeneszerző, producer Diaz – a vidám felütésű Minden rendben alatt kialakult, jó munkakapcsolaton felbuzdulva Walkó Csaba és Pál Gábor ismét szívesen működött együtt vele A múltunk nem felejt című trackben. Most azonban a Compact Disco a lombhullás eljöttével elégikusabb gyökereihez nyúlt vissza és ahhoz a hangzáshoz, amitől az elmúlt évek úttörő alternatív popzenét és elektronikus zenét ötvöző crossover formációjává tették.

"A múltunk nem felejt alapból egy csápolós, igazi Compact Disco-szerzemény lett, de a dalt felruháztuk egy mély, elgondolkodtató mondanivalóval. A hideg és sötétség kihozza az emberekből a nosztalgiát és sajnos nem jó értelemben. Előfordul, hogy észre sem vesszük és kesergünk a múlton. Nem szabad hagynunk, hogy a negatív dolgok a hatalmukba kerítsenek, tekintsünk előre és a megoldásra" – osztotta meg a frontember, Walkó Csaba.

Csaba azt is elárulta, hogy szerencsére az életében most minden rendben van:

„Jelenleg kiegyensúlyozott életet élek mind a karrieremben, mind a magánéletemben, megtanultam felülkerekedni a múltbéli sérelmeimen, nagy támaszom a kisfiamon kívül a sport. Lassan 10 éve futok és ez rengeteget segít, úgy fogalmaznék, hogy átalakítja az energiáimat, gondolkodni is van időm. De ez nemcsak a nehézségekben segít, hanem abban is, hogy kiélhessem a mozgásigényemet, mivel egy rettenetesen örökmozgó ember vagyok, ha telefonálok vagy alkotok is állandóan jár a lábam!"

Az újdonság egy izgalmas animációs videót is kapott, amelyet a Schola Europa Akadémiai diákjai készítettek el.

„Szeretnénk támogatni a karrierük elején járó tehetségek előrelépését, így nagyon örültünk, hogy elvállalták a „A múltunk nem felejt" kisfilmjét. Már régóta szerettünk volna egy ilyen típusú videóklipet. A többféle vizuális technikát alkalmazó, halloweeni hangulatot ébresztő a klip, szerintünk nagyon jól sikerült!" – tette hozzá az énekes-dalszerző.