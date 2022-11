Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Valaki anyagi jellegű szívességet kérhet tőled, ami azért is kellemetlenül érinthet, mert neked is nehéz most gazdálkodni. Csak annyit adj, amit még akkor sem sajnálsz, ha esetleg nem kapod vissza. Az adakozás nem mindig segítség.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ötleteidet, terveidet egyelőre nem mondd el senkinek, mert a környezetedben többen is szeretnék gátolni a szépen alakuló eseményeket. Vigyázz tehát az irigyeiddel! Egy messziről érkező hír miatt alaposan át kell szervezned a munkádat, de ez csak átmeneti.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Szabadulni vágysz egy helyzetből, de be kell látnod, hogy csak akkor van erre mód, ha más téren kényszerülsz lemondásra. Valamit valamiért. A kérdés csak az, hogy ezután is megéri-e ez a bizonyos nagy szabadság? Vagy most jobb?

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A sors végre végre új történéseket, másféle kalandokat hoz az életedbe. Ami eddig volt, az talán csak bevezetőül szolgál ahhoz, ami a valódi kibontakozást jelentheti. Ma rátalálhatsz az utadra, legyél nagyon figyelmes!

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Váratlan nehézségeid adódhatnak egy régi kapcsolatból, vagy kalandból. Valószínűleg féltékenységi ügy lehet. A baj azonban nem teljesen elkerülhetetlen. Ne veszítsd el a fejed, és magyarázd ki magad ügyesen!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ma kevés kiemelkedő pillanatban lehet részed, de mégis, valahogy a délután olyan, ami kellemes hangulatokba ringat. A nyugalom talán épp ebben az eseménytelenségben rejlik. Nem vársz semmit, nem történik semmi nagy dolog, de mégis boldog vagy.

