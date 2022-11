A Julia Child életről írt sikerkönyv, a Julie és Julia szerzője maga is szenvedélyes szakács volt.

Julie Powell írónő halálát családja jelentette be, és férje, Eric Powell erősítette meg a szomorú hírt a New York Timesnak, hozzátéve, hogy felesége halának oka szívmegállás volt.

Az írónőnek az hozta meg az ismertséget, hogy megpróbálta megismételni Julia Child kulináris sikereit. A The Julie Project nevű blogján egy éven át dokumentálta, hogyan alkotja újra „A francia konyha művészetének elsajátítása" című könyv receptjeit.

Blogbejegyzéseit később Julie & Julia: Kalandjaim a konyhában, 365 nap, 524 recept, 1 kis konyha címen könyv formájában is megjelentette, melyből megszületett a Julie & Julia - Két nő, egy recept című sikerfilm, Amy Adams és Meryl Streep főszereplésével - írja a The New York Times.