Az eddig rendelkezésre álló információk szerint a hölgy mindkét alkarján komoly sérüléseket láttak el a mentősök – ezt támasztják alá a Bors értesülései is, melyek szerint a rendőrség jelentős mennyiségű vért talált az illető 13. kerületi lakásának fürdőszobájában.

Mivel a szomszédokat is titoktartásra kötelezték, egyelőre sehol sem számoltak be az áldozat kilétéről, de többen – köztük hírességek is – tudni vélik, hogy egy népszerű tehetségkutató egyik felfedezettjéről lehetett szó.

Bár a teljes igazság egyelőre rejtély marad, utánajártunk, mi történik egy ilyen szituációban az öngyilkosjelöltekkel a kórházban, illetve hogyan döntik el a szakemberek, hogy az adott személy ön- és/vagy közveszélyes-e, valamint biztonságosan hazabocsátható-e.

Az elsődleges teendő mindig a fizikai állapot stabilizálása, a sérülések kezelése, ezt követi a pszichiátriai ellátás – kezdte Zacher Gábor toxikológus.

– Számtalan olyan esetbe futunk bele, amikor valakit nem behoznak a kórházba, hanem minket riasztanak oda, ahol az illető öngyilkosságot készül elkövetni, például a Duna egyik hídjáról akarja levetni magát. Ilyenkor az öngyilkossági kísérletet eredményező pszichés állapotot kell szakszerűen kezelni és megakadályozni a tragédiát – taglalta a szakorvos, majd arra is kitért, hogy milyen esetekben engedhetik haza a pácienst és mikor tarthatják őt bent – akár akarata ellenére is.

Az ön- és közveszélyes állapot meghatározása mindenképp igazságügyi elmeszakértő, illetve pszichiáter feladata. A szakértő egy bíró kíséretében kérdéseket tesz fel az illetőnek, meghallgatja a válaszait, majd felállít egy szakvéleményt, mely alapján elrendelheti a benntartását vagy az elbocsátását.

Amennyiben a beteg bent tartható, az állapota alapján meghatározott ideig „utalhatják őt be" gyógykezelésre. Ha egy újabb vizsgálatot követően a pácienst már nem találják ön- és közveszélyesnek, emittálható, azaz elbocsátható az intézményből.

Az ország leghíresebb toxikológusa számos olyan esettel találkozott, melyek során az öngyilkosságot megkísérelt egyén önkényesen távozott az őt ellátó egészségügyi létesítményből. Az ilyesmit természetesen soha nem hagyják annyiban, szükség esetén a rendőrség segítségét kérik a beteg kézre kerítésében.

Ha úgy ítéljük meg, hogy van esély az öngyilkossági kísérlet megismétlődésére, az illető távozása után értesítjük a hatóságokat, melyek „körözést" adnak ki ellene, akárcsak a klasszikus bűncselekmények esetében. Amennyiben a rendőrök megtalálják a keresett személyt, előállíthatják és beszállíthatják őt a pszichiátriai osztályra – részletezte Zacher Gábor, majd azt is elárulta, mi történik akkor, amikor a páciens nem hajlandó együttműködni a kórház személyzetével vagy a mentőegységgel.

– A beteg vagy környezetének megfékezése nem az egészségügyi ellátórendszer, hanem a hatóság feladata. Ez történhet fizikai rögzítéssel – magyarul megbilincseléssel –, esetleg kémiai rögzítéssel (chemical restraint), mely során nyugtató- vagy altatószerrel szedáljuk az érintettet, utána szállítjuk őt be a megfelelő osztályra – magyarázta a főorvos.