A csinos modell természetesen idén is kilátogatott néhai párja nyughelyéhez a halottak napja alkalmából: ezúttal az Egyesült Államokban rótta le tiszteletét a világhírű filmmogul emléke előtt.

Hogyan is felejthetnélek el, amikor szívemben élsz? Minden emlékem te vagy. Miattad vagyok az, aki vagyok. Tudom, hogy te is érzed, hogy veled vagyok – olvasható Tímea egynapos Instagram-történetében, ahol a híresség azt is megmutatta, hogy fest most Andy Vajna tengerentúli sírja – írja a Bors.