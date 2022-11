Gyors szülésen van túl a Szigligeti Ivett-Dudás Miki páros: második gyermekük 1-1,5 óra alatt jött világra. Miki amiben tud, besegít, de Ivett szinte minden feladatot egyedül végez el.

Kislánya, Manci eleinte haragudott az apukájára, amikor meglátta kisöccsét, Milót ringatni, de azóta már megenyhült, sőt, imádja kistestvérét. Miki rengeteg programot szervez a kislányával, nagyon szoros a kapcsolatuk.

"Nagyon szeretem a kisfiamat is, de a lányommal van egy olyan viszony közöttünk, mi vele is nyilván lesz majd, de ahhoz telni kell az időnek. Manci most már beszél, van, hogy lelkizünk, megbeszélünk dolgokat, mi történt az óvodában, és tényleg tök jókat dumálunk. Milót szájon csókolgatom minden nap, de síráson kívül még nem nagyon tudunk kommunikálni, de nyilván ki fog alakulni ugyanaz a jó viszony, ami a kislányommal" - mondta el a Mokkában Dudás Miki, hozzátéve, hogy ha ciki, ha nem, ő a mai napig is szájrapuszival köszön a szüleinek, és el tudja képzelni, hogy ez a gyerekei és közte is így lesz, később is.