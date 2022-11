A Párharc két játékosának, Csokinak és Heddának a kapcsolata igen viharos, sokszor féltékenykednek is egymásra, de végülmindig megtalálják a békét. Szerelmükről Hedda nyilatkozott.

Viharos Csoki és Hedda kapcsolata, erről már a Párharc nézői is megbizonyosodhattak, ám a pár sem tagadja, hogy a veszekedések náluk mindennaposak.

"Volt egy veszekedésünk, amikor a TV-állványon lévő közös, bekeretezett képet megfogta és földhöz vágta, majd kiviharzott a szobából és becsapta az ajtót. A kapcsolatunk elején felkészített, elmondta, hogy ezt a habitust Olaszországból hozta, csak nem számítottam rá, hogy ennyire durva lesz. Viszont az a jó, hogy pár perc elteltével minden a régi" - árulta el a Borsnak Hedda, aki bevallotta, ő szívesen kibeszélné a problémákat, ám Csoki nem tud az érzéseiről kommunikálni. A bizalom még nem teljes köztük, arról például szó sem lehet, hogy Csoki egyedül menjen bulizni.

"Vannak rossz tapasztalataim bizonyos nőkkel. Előfordult olyan, hogy még ha tudták is, hogy én vagyok Csoki párja, akkor sem érdekelte őket. Egyszer iszogattunk egy szórakozóhelyen, volt egy férfi és egy nő, akik barátok voltak. A pasi kért egy közös fotót Csokival, aki utána elment wc-re. A csaj felállt és utánament, láttam az ajtóba, hogy valamit mond neki. Csoki rögtön visszafordult és elmondta, hogy felajánlotta neki a nő, hogy együtt menjenek be. Miután a csaj visszajött, elkezdte dicsérgetni a ruhámat és a sminkemet..." - mondta Hedda, aki azt is megosztotta, Csoki nagyon örül, hogy végre egy számára megfelelő értékrendű lánnyal találkozott.

"Mondta is nekem anno, hogy elege van már a sok könnyűvérű pesti nőből és nagyon örül nekem, a vidéki lánynak, aki teljesen más értékeket vall. Csoki egy éve megkérte a kezemet, de azóta sincs esküvő. Úgyhogy teljesen kivagyok, nem akarok 5 év múlva is menyasszony lenni. Viszont ő inkább a gyerekeket emlegeti, de megmondtam neki, hogy addig biztos nem lesz gyerek, amíg nincs esküvő! Én mindenképpen úgy szeretnék szülni, hogy már feleség vagyok" - árulta el a lány.