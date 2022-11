Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)A családod ma nagyon számít rád! Ha valamit megígértél, akkor itt az ideje, hogy tartsd is be az ígéretedet! A közös program jobban sikerül, mint azt remélted volna. És a társaságra sem lehet panaszod. Barátot is találhatsz, ha nem maradsz otthon.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)Túlságosan kritikusan viselkedsz, pedig nem csak a kivetnivalót kellene észrevenni a másik emberben. Adj több esélyt a másiknak! Állj le inkább beszélgetni azokkal, akiket könnyelműen kritizálni szeretnél. Hamarosan megváltozik a véleményed.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)Minduntalan ellentmondásos helyzetekbe keveredsz. Te talán úgy érzed, hogy sokan bántanak, provokálnak, de valójában te is szeretsz kissé megosztóan viselkedni. A lelki fejlődésednek azonban jót tesz ez a kényszer szülte harc, mert sok mindent megtudhatsz ma másokról és önmagadról.

Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)Nagyszerű nap áll előtted. Kiváló alkalom ez összejövetelek szervezésére, társasági életre, mulatságra. A párodat is vond be a tervezésbe, programokba. Ideje, hogy közös élményeket gyűjtsetek be.

Skorpió napi horoszkóp (10.23-11.22.)A döntéshozatalokban is meg kell osztanod a felelősséget. Ez persze azzal jár, hogy kénytelen leszel meghallgatni a mások véleményét is, és figyelembe is kell venned azokat. De végül be kell látnod, hogy így rád is kevesebb teher jut.

Nyilas napi horoszkóp (11.23-12.21.)Vigyázz, hogy kivel hogyan beszélsz. És arra is, hogy mit mondasz el neki. Talán bánt téged egy főnöki kritika, de ne a munkatársadnak panaszold ezt el. A kritika kevésbé bántó, mint az intrika, ami szövődhet a szóbeszédből.

Az összes jegy napi horoszkópjáért kattints ide.