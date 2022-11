"Hajnalban kezdtük a forgatást, és van benne egy olyan jelenet, amikor a Duna vizén fekszem. A fagyos hideg ellenére tényleg bementem a vízbe: ezzel a lebegéssel is az elveszettség érzését akartuk kifejezni. Másnap máris éreztem a „bátorságom" eredményét: tüdőgyulladást kaptam. Két hét ágynyugalmat írt elő az orvos. Azt kell mondanom, ennek ellenére is megérte, mert sikerült megjeleníteni a dal hangulatát. Kétszer az eső is elkezdett ömleni, amiért le kellett állítani a forgatás. Csak azt sajnáltam, hogy az esőcseppeket nem tudtuk felvenni, mert féltettük a technikát" - mesélte Caramel, aki elárulta, a legmélyebb érzéseiről énekel az Újra című dalban.

Caramelnek és Szilágyi Szilvinek egy hete született meg második gyermeke. A kisfiú különleges nevet kapott, és a büszke szülők fotót is mutattak róla.