A hét elején visszatért a képernyőre a Konyhafőnök VIP, ahol Fördős Zé, Sárközi Ákos és Rácz Jenő ismét ítéletet mond 36 versenyző ételei felett. A tegnapi adásban Nagy Zsolt színész is megmutatta főzőtudományát, ám mindezek előtt kicsit odaszúrt Rácz Jenőnek.

A szerdai adásban Nagy Zsolt színész is megcsillogtatta fözőtudományát, azonban rögtön az elején odaszúrt egy picit Rácz Jenőnek. A séf Sárközi Ákossal sétált oda a színész asztalához, aki rögtön kezet nyújtott Rácz Jenőnek, ő pedig viszonozta azt, majd be akarta mutatni Sárközit is.

– Szia Zsolt!

– Nagy Zsolt!

– Rácz Jenő, ő Sárközi Ákos!

– Igen, ismerem.

– Ja, hogy csak mi nem ismertük egymást....

– Igen, te nem mutatkoztál be nekem.

– Hát ne haragudj, bocsánat!

Komolyabb vitát vagy hangulatot azonban nem szült ez kettejük között a továbbiakban.