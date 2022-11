Korábban is felmerültek pletykák arról, vajon együtt van-e még Demcsák Zsuzsa és indiai férje, Krishan, ám a találgatásoknak vége. Nemrég azonban bizonyossá vált, hogy a pár házasságának vége . Úgy tűnik, hogy a műsorvezető nem sokáig fog egyedül maradni, már most rengeteg udvarló legyeskedik körülötte.

Néhány nappal ezelőtt Demcsák Zsuzsa saját maga jelentette be a közösségi oldalán, hogy férjével közösen arra a döntésre jutottak, hogy külön utakon folytatják a jövőben.

A műsorvezető az utóbbi időben rengeteget dolgozik, jelenleg is külföldön tartózkodik a Money or Love forgatása miatt. Barátai szerint nagyon megviselte Demcsákot a férjével való különválás, de az ismerősök szerint biztosan rátalál még a szerelem. Ezt az is bizonyítja, hogy már most rengeteg udvarló legyeskedik a csinos kétgyermekes anyuka körül - írja a Story magazin.